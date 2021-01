Iugu lança plano mais barato de olho na atração de pequenas empresas

O aporte de R$ 120 milhões que a Iugu recebeu em setembro do ano passado, em rodada liderada pelo Goldman Sachs, já se reflete em movimentos estratégicos para a fintech ganhar mercado com o seu serviço de automatização de cobranças para empresas. Disposta a atrair pequenos negócios para a sua base de clientes, a iugu baixou à metade o valor do seu plano mais barato, de R$ 99 para R$ 49 ao mês, dedicado a companhias com faturamento mensal inferior a R$ 10 mil.

Serviço. As microempresas, que podem fazer a contratação do plano pelo site da iugu, poderão usar a plataforma para realizar emissão de cobrança, para oferecer diferentes meios de pagamentos aos clientes, também automação de cobrança recorrente e conciliação financeira.

