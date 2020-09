Iugu vê o dobro de transações em 2020 e espera triplicar tamanho em 2021

A fintech Iugu, que tem um sistema que automatiza cobranças para empresas, espera terminar 2020 com o dobro de transações realizadas em relação a 2019, após ter recebido há duas semanas a autorização do Banco Central (BC) para operar como instituição de pagamento. No ano passado, foram R$ 7 bilhões em recursos movimentados.

Aporte. A companhia espera triplicar de tamanho em 2021, depois de ter recebido investimento de R$ 120 milhões, anunciado na sexta-feira, em rodada liderada pelo Goldman Sachs. A fintech teve faturamento de R$ 40 milhões em 2019.

Leque maior. Hoje, a Iugu facilita processos de emissão de boletos e pagamentos via cartão de crédito. Com a autorização do BC, também poderá permitir recebimento de dinheiro via TED e pagamento de boletos e tributos através da própria plataforma. Com a do Pix, em novembro, se prepara para permitir pagamentos por QR Code e oferecer a infraestrutura para que outras fintechs ofereçam o serviço para terceiros.

