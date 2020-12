Holding da JBS cria 13,6 mil vagas no ano, puxadas por frigorífico e PicPay

O Grupo J&F superou os 155 mil funcionários no Brasil, com crescimento de 10% no número de empregados em comparação ao ano anterior. Foram 13,6 mil vagas criados no grupo no ano, sendo 12 mil novos postos de trabalho apenas na empresa de alimentos JBS.

Febre digital. O maior crescimento porcentual (+70%), no entanto, aconteceu no PicPay. Com o avanço do setor de pagamentos, a carteira digital saltou de 1,1 mil funcionários, em 2019, para 1,9 mil, em 2020.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 21/12/2020 às 09:19:20.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse