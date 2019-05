J. Safra investe em aceleradora de startups Darwin

Antenado nas transformações digitais, o Grupo J.Safra se uniu à B3, Neoway, RTM e TransUnion para investir no programa de aceleração da Darwin, focada nas áreas de finanças (fintechs), seguros (insurtechs), big data, TI e telecom. Anualmente, a Darwin seleciona startups para acelerar com investimentos de R$ 200 mil a R$ 500 mil em 12 meses.

Sem fronteira. Na China, onde as soluções de meios de pagamentos têm se desenvolvido com maior velocidade no mundo, os bancos perderam US$ 47 bilhões em receitas com cartões físicos no ano passado para serviços de pagamento móveis e via internet, de acordo com a consultoria em meios de pagmento Kapronasia. O fundador da empresa, Zennon Kapron, chamou a atenção que 85% dos clientes da nova geração não veem diferença nos serviços dos bancos tradicionais e metade não se importa em abrir informações sobre seus hábitos de consumo.