Janela para IPOs fecha, mas Bradesco BBI terá 2º ano de receita recorde

A virada do mercado de ações em agosto derrubou uma série de ofertas previstas para este ano que seriam feitas na B3. Mas não estragou a festa dos bancos de investimentos: ainda que a Bolsa tenha se fechado para novos entrantes, o ano de 2021 foi espetacular para o mercado de capitais como um todo. O Bradesco BBI, banco dessa área do Bradesco, por exemplo, vai fechar o segundo ano consecutivo com receitas recorde, graças ao boom recente do mercado de ações. No somatório, até outubro, o total captado por empresas, de R$ 514 bilhões, superou o de qualquer outro ano contabilizado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). O mercado acionário respondeu por 25% desse total. As companhias levantaram dinheiro também com emissões de debêntures, certificados de recebíveis do agronegócio, imobiliário e outros instrumentos financeiros.

O Bradesco BBI entra em 2022 com 70 mandatos de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que ficaram para trás este ano, dada a volatilidade. O banco espera encontrar espaço para lançar pelo menos parte deles no ano que vem.

O responsável pela área de banco de investimento do Bradesco BBI, Felipe Thut espera que os gestores, ao começar um novo ano, tenham digerido as notícias que travaram o mercado neste fim de ano. Para ele, porém, as empresas não conseguirão alcançar o mesmo valor obtido em Bolsa recentemente porque a demanda por papéis era impulsionada pelos juros baixos – realidade que deixou de existir.

Opções

Por isso, é muito provável que boa parte dos empresários que pensavam em buscar capital via Bolsa, o façam via ofertas de títulos de dívida ou em operações de captação privada, como junto a fundos de private equity ou, eventualmente, uma fusão ou venda.

Esse é um mercado que o BBI aposta em 2022. Thut não descarta, mas afirma que repetir um terceiro recorde em receitas no banco de investimento será mais desafiador, em 2022. Até setembro, conforme o balanço do Bradesco, as receitas com assessoria financeira subiram 26% para R$ 1 bilhão.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 13/12/21, às 16h38.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com