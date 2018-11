Japonesa Tokio Marine traz assistência 24 horas para dentro de casa

A seguradora japonesa Tokio Marine concluiu o processo de internalização do serviço de assistência 24 horas do seguro automóvel, com a chegada a São Paulo. Até então, somente a concorrente Porto Seguro, líder no segmento, fazia a gestão dentro de casa. Desde abril último, quando a Tokio iniciou o projeto nas regiões Centro-Oeste e Norte, a seguradora recebeu quase 70 mil chamados para atendimentos, que resultaram em cerca de 100 mil serviços prestados em sete meses.

Ao todo, a iniciativa de trazer o serviço de assistência 24 horas para dentro de casa deve custar à Tokio Marine R$ 20 milhões em investimentos. A seguradora planeja ofertar o serviço de assistência 24 horas doméstico também para outros segmentos a partir do ano que vem. Estão na mira áreas como a de seguro residencial, condomínio e empresarial.

