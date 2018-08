JBS lança plataforma de rastreamento de produção de couros

A JBS Couros, do Grupo JBS, vai apresentar no final do mês, em feira internacional em Xangai, na China, uma nova plataforma de rastreabilidade da produção de couro. Criada em 2009 e com capacidade de produção de 35 mil couros por dia, a JBS Couros atende as estratégias de diversificação do grupo. Chamada de JBS 360, a plataforma agrega informações sobre proveniência do couro de áreas livres de desmatamento, reservas indígenas, unidades de conservação e critérios relevantes para que o processo seja considerado social e ambientalmente responsável. A China é um dos mercados considerados estratégicos para a JBS Couros, que já investiu R$ 2,2 milhões em rastreabilidade, incluindo os negócios de carne.