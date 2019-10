JBS quita dívidas de quase R$ 5 bi com bancos públicos

Dois anos e meio depois do fatídico Joesley Day, a JBS quitou todas as suas dívidas com bancos públicos, em um total de quase R$ 5 bilhões. A empresa, controlada pela família Batista, antecipou o pagamento de R$ 1,5 bilhão com o Banco do Brasil e instituições privadas, que deveriam ser quitados até julho de 2021. Um mês antes, a JBS pagou R$ 1,82 bilhão que tinha tomado junto à Caixa Econômica Federal. Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que não é mais credor da empresa, continua como acionista, com 21,3% das ações da companhia, participação que equivale a R$ 18,3 bilhões, considerando o valor em bolsa.

