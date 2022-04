JBS tem dobro de demanda em certificado de recebível do agronegócio com série em dólar

A JBS teve o dobro de demanda para uma oferta de Certificado de Recebível do Agronegócio (CRA), que teve uma das séries em dólar. No total, a empresa emitiu R$ 1,2 bilhão desses papéis, sendo R$ 64 milhões na moeda norte-americana. A elevada procura teve como consequência queda no custo da operação para a JBS.

A taxa da série em dólar caiu de 3,73%, para 3,53%. Já na segunda série de R$ 511 milhões, o prêmio sobre a NTNB recuou de 0,65% para 0,40%, enquanto na terceira série de R$ 625 milhões, o prêmio caiu de 0,85% para 0,45%.

A oferta de CRAs na moeda norte-americana foi regulamentada em novembro do ano passado. Essa possibilidade facilita a vida de grande parte das empresas do agronegócio, que tem custos relacionados à moeda estrangeira. Para os investidores, trata-se de uma chance de exposição em dólar, com isenção de imposto de renda sobre o ganho, inclusive relacionado à variação cambial. O instrumento é também isento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A JBS deve usar os recursos para a aquisição de bovinos de produtores rurais e atividades gerais de seu negócio.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 13/04/22, às 20h07.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.

Contato: colunabroadcast@estadao.com