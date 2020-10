Jeitto, fintech de crédito para compras online, dá salto na pandemia

A fintech Jeitto, aplicativo que concede limite de crédito para pagamento de compras online e serviços, cresceu na primeira metade do ano impulsionada com a pandemia. No período, a empresa viu crescer em dez vezes no volume mensal transacionado.

Quem quer dinheiro? A alta aconteceu no pagamento de contas e boletos: em 2019 representava 40% do volume de transações e passou para 70% neste ano. Nesse intervalo, a base de clientes da empresa cresceu de 190 mil clientes para 550 mil.

