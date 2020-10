JHSF busca novo local para Casa Fasano e devolve dinheiro de reservas

A JHSF está à procura de um novo local para retomar as atividades da Casa Fasano, um dos espaços de eventos mais luxuosos na cidade de São Paulo. O empreendimento no Itaim foi comprado por R$ 3 milhões da família Fasano pela JHSF, que decidiu construir um mini shopping para ricaços no local. A edificação ficava na esquina da Avenida Juscelino Kubitschek com a Rua Leopoldo Couto de Magalhães, território do mercado financeiro paulistano e um dos metros quadrados mais valiosos da cidade.

Revisão. A direção da JHSF chegou a cogitar reconstruir a Casa Fasano dentro de um empreendimento ao lado do Shopping Cidade Jardim, mas a ideia não prosperou. A chegada da pandemia e o esvaziamento de eventos sociais também tiraram o tema das prioridades do momento, mas tende a ser retomada com mais ímpeto daqui para frente.

Senhores clientes. Quem havia reservado a Casa Fasano para casamento ou outros eventos pode receber o dinheiro de volta. Outra opção oferecida pela JHSF é negociar a locação de um espaço de padrão equivalente e prestar serviço com o buffet. Nos últimos anos, a companhia arrematou os hotéis e restaurantes da família Fasano, integrando a marca aos demais empreendimentos do tipo classe A que já estavam no portfólio.

Contato: colunabroadcast@estadao.com