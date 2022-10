Jive espera captar R$ 6 bi com lançamento de seu maior fundo

A Jive Investments está perto de abrir a captação de seu quarto e maior fundo “flagship“, ou carro-chefe, que deve chegar a R$ 6 bilhões. Já há investidores âncoras para a nova iniciativa e a intenção é fazer investimentos maiores do que no passado. No terceiro fundo, lançado em 2020, a Jive captou R$ 3,5 bilhões e já investiu mais de R$ 4,6 bilhões, incluindo os coinvestimentos.

A Jive tem R$ 13,2 bilhões em ativos sob gestão, considerando os que vieram com sua fusão à gestora Mauá, em maio. No ano passado, a Jive recebeu uma rodada de aporte liderada pela XP, que ficou com 20% da gestora de ativos alternativos.

Fundos investem em ativos problemáticos

Os fundos flagship da Jive têm seis teses principais de investimento em ativos problemáticos e que estão em situações especiais, como carteiras de empréstimo inadimplentes de empresas, financiamento visando a reestruturação da empresas, carteiras e ativos do setor imobiliário não performado e disputas judiciais.

