Jive lança plano de previdência e prevê crédito à infraestrutura em 2023

A Jive, empresa especializada em ativos estressados (com inadimplência ou disputas judiciais), colocou em sua prateleira de produtos alternativos um plano de previdência com retorno para o investidor acima dos planos tradicionais. O Jive Soul, como é chamado o novo produto, tem expectativa de captação de R$ 50 milhões em sua largada e entrega de retorno de 3,5% somado ao CDI. Para isso, o sócio da empresa Guilherme Ferreira diz que a estratégia é “empacotar” títulos de crédito privado – que não são autorizados a compor carteiras de planos de previdência – em uma debênture ou outro título que atenda à regulação.

A Jive, que nasceu com um fundo para alocação em ativos inadimplentes, abriu o leque de seus negócios para produtos com outras estratégias e voltadas ao varejo. Depois da aquisição no ano passado de uma fatia de 20% na companhia pela XP, a Jive lançou o Bossa Nova, com alocação em ativos ou empresas que já saíram de uma situação de estresse, mas que ainda são considerados de maior risco – e melhor retorno.

Empresa fechou parceria com gestora Mauá este ano

Após XP, a Jive fechou parceria este ano com a gestora Mauá, do veterano do mercado financeiro Luiz Fernando Figueiredo. Como fruto desse acordo, planeja para 2023 um fundo de infraestrutura para dar crédito a empresas do setor. “Queremos nos posicionar nos financiamentos de projetos que ainda não atingiram o ponto de receita definida, portanto, de maior risco, ou necessitam de uma estrutura de capital mais complexa”, conta Ferreira.

O uso de precatórios – títulos de ações judiciais ganhas contra o governo – como moeda para pagamento de outorgas em concessões já está sendo trabalhada na casa. Essa possibilidade foi aberta pelo governo federal quando criou um novo regramento para o pagamento desses títulos, mas que ainda está à espera de regulamentação.

07/07/22

