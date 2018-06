JK ultrapassa Faria Lima com aluguel mais caro de prédios corporativos

A Av. Juscelino Kubitschek destronou a Av. Brigadeiro Faria Lima como a região com o aluguel mais caro para empresas na capital paulista. Cada metro quadrado nos prédios corporativos da JK custa R$ 133 por mês, contra R$ 127 na Faria Lima, segundo dados da consultoria imobiliária Cushman & Wakefield. O valor médio do aluguel corporativo na cidade está em R$ 92,7, sendo que os valores mensais mais baixos são registrados na região de Santo Amaro, com R$ 58.

Sobe e desce

O levantamento apurou que os valores pedidos de locação na Faria Lima caíram 15,6% nos últimos 12 meses em função da grande quantidade de prédios com andares vazios, à procura de inquilinos. Já na concorrente JK, os aluguéis permaneceram praticamente estáveis devido ao equilíbrio entre oferta e demanda. (Circe Bonatelli)

