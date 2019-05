João Nogueira Batista assume o comando da Evoltz Transmission, do TGP

Coluna do Broadcast

Conselheiro da Odebrecht e da Braskem, João Nogueira Batista assumiu a presidência da Evoltz Transmission. Antiga Seville, a empresa reúne os ativos operacionais de transmissão de energia da espanhola Abengoa no Brasil que foram adquiridos pelo fundo norte-americano Texas Pacific Group. O executivo chegou na empresa há quase dois anos, ocupando uma cadeira no Conselho de Administração. Seu desafio é preparar a companhia para o atual momento do setor de transmissão, que passa por uma consolidação. A ideia, ao menos até aqui, é que a Evoltz seja compradora.