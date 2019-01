João Rabelo vai assumir BB Tecnologia e Serviços

Na esteira das mudanças feitas pela nova gestão do BB, o atual vice-presidente de Gestão de Pessoas, Suprimento e Operações, João Pinto Rabelo Júnior, vai presidir a BB Tecnologia e Serviços, a BBTS. Antiga Cobra Tecnologia, a empresa mudou de nome e de função social para atuar em outras áreas, com foco na prestação de serviços, como o call center do próprio banco e a manutenção de computadores.

Debandada

Rabelo Júnior assumirá a cadeira deixada vaga por Rodrigo Nogueira, em dezembro. O executivo saiu do banco em meio a mais de 50 outros por conta da troca de comando no banco. Para a vice-presidência de Pessoas e Operações, o escolhido, conforme antecipou ontem a Coluna do Broadcast, foi Antônio Gustavo Matos do Vale, até então responsável pela área de tecnologia.

