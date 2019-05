Johnson & Johnson faz parceria com Pantys de olho em mercado milionário

Com as pautas ecológica e do empoderamento feminino em alta, a Johnson & Johnson acaba de fechar uma parceria entre sua marca Sempre Livre e a fabricante brasileira de calcinhas absorventes Pantys, de olho em um mercado que deve girar globalmente US$ 279,3 milhões até 2026. Lançada em 2017, a Pantys, que vende online, tem registrado crescimento de faturamento da ordem de 14% ao mês.

