José Luiz Acar, ex-BTG Pactual, Pan e Bradesco, é novo investidor da Fisher

A aceleradora de fintechs Fisher Venture Builder concluiu mais uma etapa de captação de recursos e atraiu executivos do mercado financeiro tradicional. Entre eles, José Luiz Acar, que foi membro do comitê executivo do BTG Pactual, presidente do Banco Pan (no qual foi responsável pela reestruturação feita pelo BTG), vice-presidente do Bradesco, ex-presidente do Banco BCN, além de ter sido membro do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na Fisher, Acar também atuará como conselheiro e deve contribuir para o fomento do ecossistema de startups.

Outros nomes. Também integram a lista de novos investidores da Fisher João Pedro Solano (fundador do fundo de Venture Capital Grão) e Victor Muñoz (chefe para a América Latina do fundo de private equity Denham Capital). Eles se juntam a nomes como Roberto Dagnoni (empreendedor serial, conselheiro do IRB e da Sinqia, ex-vice presidente da B3 e da Cetip), um dos primeiros a investir no modelo de negócios da Fisher. Essas conexões devem, inclusive, impulsionar a expansão da aceladora para outros mercados da América Latina como Chile, Peru e Colômbia.

