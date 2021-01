Jovens ainda são responsáveis por metade das buscas por veículo próprio

Mesmo que aplicativos de transporte individual tenham caído no gosto da população, principalmente dos mais jovens, ainda há uma quantidade expressiva de pessoas na faixa dos 18 aos 34 anos pensando em ter seu carro próprio. Pesquisa realizada pelo site de vendas Icarros indica que o número de pesquisas por veículos feitas por jovens nessa faixa etária em 2020 representou 50% do total de sessões na plataforma digital, com mais de 40 milhões de buscas realizadas por esse público no período.

Contato: colunabroadcast@estadao.com