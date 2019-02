JSL antecipa plano de IPO de R$ 1,3 bilhão da Vamos

Coluna do Broadcast

A JSL teve de revelar mais cedo seus planos de abrir o capital da Vamos, locadora de caminhões, máquinas e equipamentos. Após a Coluna do Broadcast antecipar a operação, a empresa confirmou, por meio de fato relevante ao mercado, que considera uma oferta pública de distribuição de ações primária e secundária da Vamos “tão logo possível”. A empresa quer captar R$ 1,3 bilhão. Os bancos que devem coordenar a operação já foram contratados: BB Investimentos, Santander Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Bank of America Merril Lynch. A JSL quer aproveitar os números de 2018 da Vamos e a melhora no humor dos investidores para emplacar o IPO. Tanto é que também antecipou a publicação de seus resultados e, ao invés de março, vai fazê-lo nesta semana.

Agora vai? Além da JSL, o grupo SBF, dono da varejista Centauro, de artigos esportivos, também reativou a projeto de listar ações na bolsa e mira levantar R$ 700 milhões. Foi, inclusive, a primeira a puxar a fila de possíveis novatas na B3. A expectativa do mercado é de 30 ofertas de ações este ano entre IPOs e follow ons (secundárias). Procurada, a Centauro não comentou.

