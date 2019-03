Juiz da Avianca pede que cenário de Elliot menor seja considerado hoje

A Assembleia de credores da Avianca, desta tarde, vai debater um cenário adicional, em que a gestora norte-americana Elliot, até então o maior credor da companhia, com R$ 2 bilhões, será considerada um credor menor, com dívidas de R$ 672,6 milhões. Isso quer dizer que seu poder de decisão em eventual votação do plano de recuperação da empresa na assembleia, se acontecer, fica reduzido. A dívida total da Avianca é de R$ 2,7 bilhões, excluindo o passivo junto à arrendadores de aeronaves.

Marcando mais uma reviravolta no andamento do processo, ontem à noite a Swissport Brasil, empresa de serviços aeroportuários com dívidas de R$ 16,8 milhões, adicionou aos autos do processo de recuperação judicial da Avianca, contestação sobre o tamanho do crédito da Elliot, alegando que uma parte da dívida considerada diz respeito a garantias prestadas pela Avianca a negócios dos irmãos Efromovich, como o estaleiro Elsa.

Palavra final

O juiz da RJ, Tiago Limogis, em seguida, pediu ao administrador judicial que considerasse também esse cenário na votação do plano esta tarde. A decisão final sobre qual cenário prevalecerá caberá ao Juiz, que até então tem se posicionado a favor da sobrevivência da empresa. Em conversa com o Broadcastrecentemente, o juiz apontou que diante da complicada disputa em torno do processo, o melhor para garantir o menor prejuízo possível a empregos e passageiros seria uma solução de mercado.