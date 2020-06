Juro zero aproxima investidores de ativos sem liquidez

A liquidez está perdendo espaço nas carteiras gestores de patrimônio, fundos de pensão e pessoas físicas, que estão preocupados em encontrar formas adicionais de retorno às suas carteiras. Para isso, eles têm olhado com mais cuidado os chamados investimentos alternativos. São aqueles com estratégias de prazo mais longo e com retorno maior do que os tradicionais, como renda fixa ou ações. A Bloxs Investimentos, plataforma de investimentos alternativos, identificou que 42,1% de um universo de 932 investidores pesquisados pretendem direcionar até R$ 100 mil à categoria nos próximos 12 meses. Como é o primeiro levantamento feito pela plataforma, não há dados comparativos, mas a percepção do CEO da Bloxs, Felipe Souto, é de aumento considerável nas pesquisas pelo tema e de tráfego na plataforma.

Longo prazo. A pesquisa mostra também que esses investidores entendem a característica desse investimento. Para a maioria (32,5%), o prazo de 24 a 36 meses parece o mais adequado, enquanto 40,8% sabem que seu patrimônio não está 100% protegido. As principais buscas por investimentos no setor de energia (25,6%), agronegócio (23,3%) e imobiliário (22,9%).