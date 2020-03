Justiça Bloqueia R$ 143 milhões das contas de Marcelo Odebrecht

Foto: RODRIGO FELIX LEAL/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS

A Justiça de São Paulo bloqueou R$ 143 milhões das contas de Marcelo Odebrecht. A decisão, em caráter liminar, dada ontem pelo juiz Eduardo Pellegrinelli, da 2ª Vara Empresarial de São Paulo, atende um pedido do próprio grupo Odebrecht, que ajuizou a ação contra seu ex-presidente, sua mulher e suas filhas. Duas semanas antes do fechamento do contrato de leniência da Odebrecht e dos 77 delatores em 2016, Marcelo Odebrecht exigiu, como contrapartida ao aceite do acordo de colaboração, o recebimento deste montante de R$ 143 milhões. Metade foi paga à vista e a outra metade foi depositada num plano de previdência da SulAmérica em nome da mulher e das três filhas.

Blindagem. O contrato assinado entre Marcelo e a Odebrecht prevê arbitragem para resolução do conflito, mas a ação foi proposta pelo grupo empresarial para evitar que o dinheiro desaparecesse. Na decisão, o juiz considerou, baseado em mensagens do próprio Marcelo e anexadas ao processo, o risco de uma “tentativa de blindagem” dos valores por parte do seu ex-presidente.

Odebrecht x Odebrecht. Os dois lados estão em guerra mútua pelo controle do grupo. Até o fim do ano passado, Marcelo Odebrecht, fora do comando do grupo desde 2015 quando foi condenado pela Lava Jato, ainda recebia salário e benefícios. Mas foi demitido por justa causa a pedido do próprio pai, Emílio. Marcelo havia criticado em carta os atuais executivos pela forma como o grupo, em recuperação judicial, estava sendo conduzido e colocava-se à disposição da família para voltar ao comando.

Contra-ataque. Incomodada, a Odebrecht abriu uma investigação interna conduzida pelo escritório Veirano para identificar eventuais delitos cometidos por Marcelo Odebrecht. A investigação ainda não foi concluída, mas a Odebrecht já levantou alguns elementos contra o seu ex-presidente na ação proposta. Entre os indícios apontados, o juiz destacou mensagens que indicariam chantagem de Marcelo contra atuais e ex-executivos do grupo. “Acabarei detonando a todos”, diz uma delas. Procurado, Marcelo Odebrecht não retornou até o momento.

