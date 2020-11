Justiça dá aval a fundos Lone Star e Castlelake para obter controle da Atvos

Os fundos norte-americanos Lone Star e Castlelake obtiveram decisão favorável em segunda instância para terem reconhecido o controle da Atvos, por meio de ações que estavam dadas em garantia a bancos peruanos por empréstimo para a construção do Gasoduto del Sur Peruano. Os desembargadores votaram pela transferência das ações para os fundos, peça que faltava para que o controle fosse reconhecido.

Muita água. A efetividade da decisão da Justiça é, no entanto, temerária. Essa briga está em discussão em câmara arbitral. Recentemente, o Congresso tomou para si o caso, alegando que estaria sob o seu crivo a transferência de controle, já que a lei impede que grandes extensões de terra brasileiras estejam nas mãos de estrangeiros. Produtora de etanol, a Atvos têm grandes extensões de plantação de cana de açúcar no País.

Outras batalhas. Além disso, o plano de recuperação da Atvos já foi aprovado em assembleia – a revelia dos fundos que também são credores. Pelo plano, o controle da Atvos já está com outros credores, majoritariamente bancos que têm bônus de subscrição que lhes dão o controle. Sob o novo comando, desde que o plano foi aprovado, em maio, já se trabalha inclusive na venda da Atvos para outros grupos.

Longa história. A Atvos entrou com pedido de recuperação judicial em maio de 2019, citando R$ 12 bilhões em dívidas. A Lone Star, com US$ 40 bilhões em ativos sob gestão globalmente, é controladora de veículo chamado LSF10Brazil, um dos cotistas indiretos da Terra Nova Bioenergia Fundo de Investimento e Multiestratégia, representado pela Planner Trustee. Procurados, Lone Star, Castlelake e Atvos não comentam.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 25/11/2020 às 15:33

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

http://www.broadcast.com.br/produtos/broadcastplus/

Contato: colunabroadcast@estadao.com