Justiça inglesa decide hoje se aceita julgar BHP em tragédia da Samarco

O resultado da audiência de jurisdição do caso do rompimento da barragem da Samarco, na Inglaterra será conhecido hoje (07/07). A informação é do Tribunal de Apelação (Divisão Civil) inglês, que publicou ontem a lista de casos cujos julgamentos serão divulgados nesta sexta-feira.

Se a jurisdição inglesa for aceita, o caso deve seguir para a fase de mérito, na qual será avaliada a responsabilidade da BHP e a extensão dos danos, para então determinar a compensação justa para os atingidos pelo rompimento da barragem.

Na audiência de jurisdição, realizada em abril, o escritório PGMBM, em nome de mais de 200 mil brasileiros afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão, defendeu que a mineradora BHP, controladora da Samarco ao lado da Vale, deve ser processada na Inglaterra, onde tem sede.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 07/07/22, às 17h01

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.