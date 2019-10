Justiça reconhece plano de RJ da Constellation apesar de recurso da Pimco

Na briga com a Constellation, braço de óleo e gás do grupo Queiroz Galvão, a gestora americana Pimco, dona de cerca de 9% da dívida de US$ 1,6 bilhão em recuperação judicial da companhia, ficou em desvantagem. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu o plano aprovado em 28 de junho, sobre o qual a Pimco questionava vários pontos. Entre eles, a destinação de US$ 150 milhões em garantias para o Bradesco pelo aporte de US$ 10 milhões e cartas de crédito.

Justo. Por outro lado, o TJ anulou uma cláusula do plano impedindo credores contrários a ele de participar dos novos financiamentos. Além do Bradesco, os demais credores, incluindo a Pimco, se comprometeram a fazer aportes na Constellation. No total, devem ser investidos cerca de US$ 100 milhões. A Constellation é representada pelo escritório Galdino & Coelho Advogados.

