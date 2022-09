Kinea monta time para ter fundo de participações em infraestrutura em 2023

A gestora independente Kinea, braço de investimento do Itaú Unibanco com R$ 68 bilhões sob gestão, está montando a equipe que será responsável pela gestão e alocações de seu primeiro fundo de investimento em participações em empresas de infraestrutura. A perspectiva é que o novo fundo, o FIP Kinea Equity Infra I, seja lançado no ano que vem. A Kinea foi uma das gestoras qualificadas em junho deste ano pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar projetos no segmento em parceria com o banco de fomento.

Novo fundo mira saneamento, rodovias e aeroportos

Por meio de por meio de fundos que somam R$ 5 bilhões, a Kinea já investe em infraestrutura, mas comprando títulos de dívida emitidos pelas companhias, como debêntures de infraestrutura. A intenção agora é aproveitar a expertise da casa em investimentos em participação em empresas de capital fechado, por meio de um fundo de R$ 5 bilhões.

Seguindo o roteiro das concessões e leilões previstos na agenda do governo, o novo fundo de participação vai olhar para oportunidades em saneamento, rodovias e aeroportos. O setor de energia renovável, no qual a Kinea já tem exposição relevante no fundo de crédito de infraestrutura, é outro onde deve aproveitar sua expertise para aprofundar sua entrada.

