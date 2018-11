Klabin pretende captar US$ 500 mi com emissão de bônus

A Klabin pretende levantar cerca de US$ 500 milhões com emissão de bônus no exterior e se reúne na próxima semana com investidores estrangeiros para colocar a operação em pé. Esta é a terceira empresa brasileira que vai ao exterior captar recursos, na onda da eleição de Jair Bolsonaro.

Nem todas. No entanto, das duas empresas que apresentaram transações de captação por bônus nesse período, apenas a JBS obteve sucesso, levantando US$ 500 milhões antes do segundo turno. Já a Invepar, que saiu com captação de mesmo montante após o segundo turno, acabou suspendendo a emissão, por motivos relacionados às garantias.