Koin amplia atuação e inicia operações no mercado de turismo

A Koin, fintech que trouxe para o Brasil o modelo de boleto pós-pago para e-commerce, iniciou suas operações com agências de turismo online (OTA, na sigla em inglês). Há três meses, quando começou o projeto piloto, foram 300 transações com volume de R$ 400 mil no segmento de OTA. Para dezembro, a expectativa é fechar com 1.200 transações e R$ 2,7 milhões movimentados.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+