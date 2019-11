Kopenhagen vai usar tecnologia de realidade aumentada em caixas de panetones

A tradicional fabricante de chocolates Kopenhagen vai utilizar a tecnologia da realidade aumentadas nas caixas de oito sabores de panetones. As embalagens pop-up, contam histórias de Natal que poderão ser assistida no celular do consumidor por meio de um QR Code. Até uma selfie com os personagens natalinos poderá ser tirada. Para essa “experiência”, a Kopenhagen gastou 30% a mais do que no ano passado e levou 12 meses de estudos no projeto. A expectativa é que as vendas aumentem 25% em relação ao Natal de 2018, quando a companhia obteve R$ 80 milhões de faturamento com itens natalinos, sendo 80% provenientes das vendas de panetones.