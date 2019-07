Laboratório EMS investe R$ 500 mi em medicamentos com prescrição médica

Coluna do Broadcast

O laboratório farmacêutico fabricante de genéricos EMS está investindo R$ 500 milhões em sua área de medicamentos com prescrição médica, para alavancar em 20% o faturamento deste segmento em 2019, para R$ 2 bilhões. Os recursos serão direcionados para ampliar a força de vendas, promover a carteira da unidade, marketing e lançamento de seis novos medicamentos. No apelojunto à classe médica, a EMS quer aumentar o time de propagandistas para aproximadamente dois mil profissionais, dos atuais 1,6 mil. Eles são responsáveis por realizar nada menos do que uma média de 440 mil visitas por mês ou cerca de 22 mil por dia.

