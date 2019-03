LafargeHolcim prevê economia de T$ 12 mi/ano com reaproveitamento de água

A LafargeHolcim, fabricante de cimento, calcula uma economia de R$ 12 milhões ao ano ou 11 milhões de metros cúbicos de água com os processos de reaproveitamento implementados pela empresa. O volume de água que deixa de ser “jogado fora” é equivalente ao consumo de 15 dias da cidade do Rio de Janeiro, que tem cerca de 6,7 milhões de habitantes. Para alcançar esse patamar de reaproveitamento, a LafargeHolcim recircula 85% da água utilizada no processo produtivo em todas as unidades do País e faz coleta de água de chuva.

Sustentável

A LafargeHolcim, globalmente, está alinhada a Diretriz de Água, o Protocolo de Água e o Plano de Gestão de Águas, que balizam como os recursos hídricos devem ser geridos, captados, tratados e utilizados nos processos.

