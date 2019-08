Laloni leva assessora estratégica do presidente da Caixa para o BNDES

Recém-chegado, o diretor de crédito e participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), André Laloni, já começou a fazer mudanças na instituição. O executivo, que tomou posse na última segunda-feira, dia 26, trouxe a assessora estratégica do presidente da Caixa Econômica Federal, Luiza Rosario, para o banco.

The flash. Com passagens por empresas como Marcopolo, Invepar, CPFL, Iguatemi, Itaúsa, entre outras,Luiza Rosario vai integrar a equipe de Laloni. Ela, assim como o executivo, teve passagem bem rápida pela Caixa. Estava havia apenas oito meses como assessora estratégica da presidência, vinda como uma das aquisições da nova gestão.

Missão. Uma das principais tarefas de Laloni no BNDES será desinflar o braço de investimento do banco, a BNDESPar. O mercado espera que, ao menos, entre duas e três operações sejam feitas ainda neste ano. Sem contar com a Iguá Saneamento, que caminha para um IPO já nas próximas semanas e que poderá contar com o desinvestimento do banco de fomento, são esperadas as vendas das participações detidas na Suzano e na JBS. A operação da Petrobras, de mais de R$ 50 bilhões, deve ficar para 2020.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroadcast no Twitter