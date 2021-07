Latache Capital contrata Sérgio Clemente e Pedro Sternick

A gestora de investimentos Latache Capital ganhou mais dois nomes de peso nesta semana. Juntam-se ao time de sócios Sérgio Clemente (ex-vice-presidente do Bradesco) e Pedro Sternick (ex-CIO da AF Invest e da Veneto Investimentos).

Clemente vai presidir o comitê de investimentos. Além do Bradesco, ele foi conselheiro da Vale, do banco Daycoval e da Riachuelo. Já Sternick assumirá o cargo de managing partner, responsável pelos fundos de crédito high yield (aqueles que investem em títulos com maior risco e potencial de retorno).

Os dois devem reforçar a companhia na chamada área de “situações especiais”, como são chamados créditos e participações problemáticas, assim como em crédito high yield. Eles se juntam aos sócios Renato Azevedo, CEO e responsável pela gestão de todos os fundos da Latache, e Frederico Pessôa, managing partner responsável pelos fundos distressed (de créditos com problemas de recebimento).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/07/2021, às 18h07.

