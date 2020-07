Latache capta R$ 300 milhões para comprar fatia de empresas em dificuldade

A gestora de fundos Latache captou um fundo de private equity de R$ 300 milhões para comprar participações em empresas em dificuldades no Brasil. As companhias que receberão aportes atuam em diferentes setores. Segundo Renato Azevedo, sócio da Latache Capital, a ideia é aproveitar oportunidades surgidas na crise e levar oxigênio às empresas. A gestora está atrás de empresas que, apesar do endividamento elevado, sigam gerando caixa. Ou seja, não demandem grandes reestruturações operacionais.

