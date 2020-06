Latam dá início à devolução de 13 aviões Airbus

A companhia aérea Latam iniciou o processo de devolução de 13 aviões Airbus, dentro do processo de reorganização financeira conduzida a partir do pedido de proteção contra credores feito nos Estados Unidos, com abrangência também ao Chile, onde está sua sede. São 11 aeronaves da família A320 e duas A350 que ficaram sem uso com a redução dos voos na esteira da pandemia do novo coronavírus. Todos os aviões estão no Brasil, sendo seis no Centro de Manutenção em São Carlos (SP), quatro em Guarulhos (SP) e três no aeroporto do Galeão (RJ).

Demanda ainda está mínima

A companhia informou que, diante da pandemia, a demanda total da aérea despencou 96,5% em maio na comparação com igual período do ano anterior. No acumulado de 2020, a demanda total recuou 42,8% frente a igual período do ano anterior.

