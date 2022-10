Latam fecha captação de US$ 1,1 bi em títulos de dívida

A Latam fechou ontem (11) sua captação de títulos de dívida (bonds) de cinco e sete anos em volume menor do que o inicialmente ofertado e com taxa superior à planejada no lançamento da oferta ao mercado. De acordo com fontes, a Latam captou US$ 1,15 bilhão em bonds, sendo US$ 450 milhões para cinco anos e US$ 700 milhões para sete anos, ambos pagando retorno ao investidor de 15%. Isso implica um prêmio sobre o Treasury de 1.085 pontos-base na tranche de cinco anos e de 1.094 pontos-base na série de sete anos. O juro a ser pago anualmente previsto é de 13,375%.

A companhia aérea pretendia captar US$ 1,5 bilhão e tinha oferecido inicialmente como retorno taxa de 13%. As conversas com investidores começaram há duas semanas e a intenção era ter feito a precificação na semana passada.

Para atrair compradores, a Latam também reforçou a segurança dos papéis. Uma das novas condições ofertadas aos investidores dos bonds é que se a companhia não sair da recuperação judicial até 10 de janeiro de 2023, os compradores terão direito de venda ao preço da emissão aos compradores iniciais.

A captação dos bonds faz parte do plano de saída da recuperação judicial, processo que corre na Justiça dos Estados Unidos desde maio de 2020. Além dessa operação, a empresa estruturou outros novos empréstimos, entre os quais um term loan (empréstimo a prazo com pagamentos fixos) que, ao diferentemente dos bonds, teve o montante elevado de US$ 750 milhões para US$ 1,1 bilhão, segundo as fontes.

Empresa busca sair de supervisão da Justiça dos EUA

A meta da Latam é deixar de ter sua operação supervisionada pela Justiça norte-americana no mês que vem. Para isso, a companhia elaborou um plano que prevê, entre outras medidas, a troca de um empréstimo chamado debtor in possession (DIP) de US$ 2,75 bilhões por outros instrumentos de dívida. O objetivo é passar a operar fora do Chapter 11, lei norte-americana semelhante à recuperação judicial brasileira. O DIP foi tomado no início desse processo e vence em 14 de outubro.

A emissão dos bonds está sendo coordenada pelo JPMorgan, junto ao Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas e Natixis. Segundo os autos, os bonds têm garantia firme de colocação, o que significa, em última instância, teriam de ser subscritos pelos bancos. O term loan é coordenado pelo Goldman Sachs e também tem garantia firme.

Empréstimo e aumento de capital também estão previstos

Estão previstos ainda US$ 500 milhões em empréstimo do tipo rotativo, para uso em emergência, e um DIP de US$ 1,1 bilhão. O arranjo financeiro prevê ainda um aumento de capital de US$ 5,4 bilhões a ser subscrito por alguns credores e acionistas, entre os quais a Delta Airlines e o Qatar Airlines.

A expectativa da Latam é reduzir em 35% seu passivo em relação a 2019, com o pagamento de US$ 1,5 bilhão de títulos sem garantia emitidos internacionalmente pela companhia anteriormente ao processo de recuperação judicial, entre outras dívidas. A estimativa é também de elevação de sua liquidez para US$ 2,2 bilhões.

