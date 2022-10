Latam tem dificuldade na venda de títulos de dívida para sair de recuperação judicial

A Latam enfrenta dificuldades para vender US$ 1,5 bilhão em títulos de dívida (bonds), que são parte do plano de saída da recuperação judicial anunciado pela aérea, em maio de 2020. Investidores deveriam ter ficado com os bonds até o fim da semana passada, mas as conversas se arrastaram para esta semana. Os bancos que lideram a oferta teriam chegado a oferecer remuneração de 15% para vender os papéis, de acordo com fontes. As conversas com potenciais compradores foram iniciadas no fim de setembro, com remuneração ao redor de 13%.

Empresa quer deixar de ser supervisionada por Justiça dos EUA

A meta da Latam é deixar de ter sua operação supervisionada pela Justiça norte-americana no mês que vem. Para isso, a companhia elaborou um plano que prevê, entre outras medidas, a troca de um empréstimo chamado debtor in possession (DIP) de US$ 2,75 bilhões por outros instrumentos de dívida. O objetivo é passar a operar fora do Chapter 11, lei norte-americana semelhante à recuperação judicial brasileira. O DIP foi tomado no início desse processo e vence em 14 de outubro.

A emissão dos bonds, que tem duas tranches de US$ 750 milhões cada, com vencimentos em cinco e sete anos, está sendo coordenada pelo JPMorgan, Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas e Natixis. Segundo os autos, os bonds têm garantia firme de colocação, o que significa, em última instância, que terão de ser subscritos pelos bancos.

Plano prevê também empréstimo de US$ 750 milhões

Além dos bonds, o plano de saída do Chapter 11 prevê a tomada de um empréstimo “term loan” no montante de US$ 750 milhões, coordenado pelo Goldman Sachs e que também tem garantia firme. Estão previstos ainda US$ 500 milhões em empréstimo do tipo rotativo, para uso em emergência, e um DIP de US$ 1,1 bilhão. O arranjo financeiro prevê ainda um aumento de capital de US$ 5,4 bilhões a ser subscrito por alguns credores e acionistas, entre os quais a Delta Airlines e o Qatar Airlines.

A expectativa da Latam é reduzir em 35% seu passivo em relação a 2019, com o pagamento de US$ 1,5 bilhão de títulos sem garantia emitidos internacionalmente pela companhia anteriormente ao processo de recuperação judicial, entre outras dívidas. A estimativa é também de elevação de sua liquidez para US$ 2,2 bilhões. Procurada, a Latam não comentou.

