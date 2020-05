Le biscuit acelera investimentos no comércio eletrônico com a crise

São Paulo, 13/05/2020 – A Le biscuit, rede varejista de departamento que tem entre seus investidores os fundos de private equity Vinci Partners e Siguler Guff, antecipou investimentos da ordem de R$ 25 milhões para lançar este mês sua plataforma de e-commerce. A proposta inicial era fazer os aportes em três anos, mas a inesperada crise trazida pela pandemia fez a rede fechar temporariamente 123, das 140 lojas que possui.

Ampliação. Com a plataforma, a empresa estima aumentar em 50% a oferta de produtos. Os investimentos foram direcionados à ampliação e automação do Centro de Distribuição da empresa em Camaçari (BA) e à infraestrutura de tecnologia, vendas e entregas. A Le biscuit está fisicamente presente em 14 estados, especialmente do Nordeste, e vinha faturando anualmente R$ 1,2 bilhão. O número que deve cair este ano como resultado da pandemia.

