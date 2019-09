Leblon tem o metro quadrado mais caro no eixo Rio-São Paulo, mas não melhor retorno

O bairro do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, tem o metro quadrado mais caro para a venda, no entanto, não oferece o melhor retorno como investimento no eixo Rio-São Paulo, de acordo com um levantamento feito pela área de classificados do Mercado Livre. Os imóveis no Leblon têm um preço médio de R$ 20,4 mil para o metro quadrado e de R$ 4,2 mil para o aluguel. No entanto, o retorno para quem investiu pensando em alugar no badalado bairro carioca fica em 3,1% ao ano, abaixo, por exemplo, do bairro da capital paulista Indianópolis, onde o retorno é em 9,6% na média, o mais alto identificado pela pesquisa. O preço médio do metro quadrado em Indianópolis é menor: de R$ 10,3 mil para a compra, com o aluguel em R$ 6,2 mil.

