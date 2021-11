LeftBank lança programa de vendas para engajar simpatizantes da esquerda

Lançado em dezembro de 2020, o LeftBank, banco digital voltado a simpatizantes da esquerda, está avançando na oferta de produtos. Além dos serviços bancários e planos de telefonia celular Left Fone, que já vendia por R$ 50 mensais, lançou a Left Assistência veicular 24 horas, com direito a guincho e carro reserva, cobertura para pane seca, elétrica ou mecânica, chaveiro e proteção de vidros. Promete para breve o Left Seguros, com apólices para vida e celular a partir de R$ 9,90 por mês.

Com 12 mil clientes e a proposta de atuar com impacto social, o banco está estruturando também o Instituto LeftBank, pelo qual promete aplicar 20% do lucro da instituição em iniciativas e movimentos sociais. Também lançou o programa AmigosLeft, que paga comissões a quem vender produtores e serviços do banco.

A ideia é que o façam pelas redes sociais e aplicativos, a partir de uma base de dados disponibilizada pelo LeftBank. Numa segunda fase, poderá haver televendas. Segundo o ex-deputado, ex-presidente da Câmara e diretor-geral do LeftBank, Marco Maia, o AmigosLeft é para pessoas físicas e jurídicas, mas a instituição espera engajamento especial de militantes, ativistas sociais, sindicalistas e estudantes, que podem aproveitar sua rede de relacionamento na venda dos produtos.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 25/11/21, às 17h33.

