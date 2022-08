Legaltech descobre R$ 204 bilhões em imóveis de endividados

Está mais difícil para os endividados esconder imóveis e outros ativos patrimoniais dos bancos e empresas de cobrança. Nos últimos 30 meses, 186 mil imóveis foram localizados, o equivalente a R$ 204 bilhões, em média, com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e big data pela curitibana Leme Inteligência Forense.

As pesquisas são de fontes públicas e legais. Um dossiê de indícios, por exemplo, pode ser realizado em 24 horas a partir de uma busca em mais de 70 bases públicas.

