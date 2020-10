Lei pavimenta caminho para Banco Digital da Caixa ir à Bolsa

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna permanente a poupança social digital, por meio da qual poderão ser pagos todos os benefícios sociais, como Bolsa Família e previdenciários, municipais e estaduais. Com isso, o presidente dá alicerce ao Banco Digital da Caixa Econômica Federal, iniciativa que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer levar à bolsa nos próximos meses. As tratativas com o Banco Central para a formalização do Banco Digital como subsidiária apartada da Caixa, algo necessário para uma eventual abertura de capital no futuro, estão em estágio inicial, segundo fontes.

Caixa comemora. “Dia muito importante para a Caixa. Com a conversão em lei, a poupança social digital será, agora, permanente e poderá ser ampliada para o pagamento de outros benefícios sociais”, disse o banco ao Broadcast. De acordo com a Caixa, o Banco Digital terá, de modo recorrente, pelo menos 35 milhões de clientes, que são aqueles que já estão recebendo o auxílio emergencial por meio do aplicativo Caixa Tem. O banco pretende incluir no aplicativo os 3 milhões de clientes do programa Minha Casa Minha Vida.

