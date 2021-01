Leilão da Cedae, no RJ, já atrai 15 interessados

As principais empresas privadas do setor de saneamento básico – Aegea Saneamento, BRK Ambiental, Iguá Saneamento e Águas do Brasil – já agendaram visitas técnicas para avaliar a concessão dos serviços de água e esgoto do Estado do Rio, informou a Casa Civil do governo fluminense. O grupo de nove interessados que pediram as visitas inclui ainda a Equatorial Energia e a consultoria de projetos de engenharia holandesa Arcadis. Outras três firmas especializadas em projetos de engenharia nacionais – Conen Engenharia, Encibra e Esse Engenharia e Consultoria – completam a lista. O leilão está marcado para o dia 30 de abril e prevê investimentos de R$ 40 bilhões, o maior projeto de infraestrutura do País.

Negócio fatiado. No total, 15 empresas demonstraram interesse na concessão. O governo fluminense concederá os serviços em 35 das 64 cidades atendidas pela Cedae, a companhia estadual de saneamento. A área será dividida em quatro blocos, leiloadas de forma independente. Um mesmo consórcio pode levar mais de um bloco, desde que comprove capacidade técnica e financeira.

Disputa acirrada. Para o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, o perfil das interessadas nas visitas sugere que a concessão será disputada “ou pelos os principais operadores ou por grandes grupos financeiros”, o que resultará em competição no leilão. “Estamos confiantes de que haverá ágio (no leilão)”, afirmou o secretário.

Retardatárias. Ainda conforme a Casa Civil do Estado do Rio, cinco cidades do grupo hoje atendido pela Cedae que ficou de fora do projeto de concessão procuraram o governo fluminense para solicitar adesão. São municípios de pequeno porte – Bom Jardim, São José de Ubá, Macuco, Carapebus e Barra do Piraí -, que não chegam a alterar o escopo da concessão em termos de investimentos ou clientes atendidos.

