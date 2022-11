Leilão reúne ativos do Garavelo, primeiro grupo financeiro a falir no Plano Real

A carteira de ativos pertencente à massa falida do antigo Grupo Garavelo será levada a leilão 28 anos depois da liquidação do conglomerado financeiro. O Banco Garavelo e a empresa de consórcios homônima tiveram sua liquidação decretada pelo Banco Central no dia 1º de julho de 1994, em decorrência de problemas de liquidez.

O caso virou notícia tempos atrás porque foi a primeira derrocada de uma instituição financeira após a implementação do Plano Real – que ainda causava desconfiança na época por se tratar da quinta troca de moeda no Brasil em menos de uma década.

Cerca de 20 mil clientes foram afetados pela falência

Além disso, cerca de 20 mil clientes foram prejudicados com a falência do grupo. O braço de consórcio era o maior do País no começo nos primeiros anos de 1990, com presença nas capitais e voltado para a aquisição de carros, motos, tratores, caminhões e eletrodomésticos.

O que está sendo levado a leilão agora é uma carteira de ativos avaliada em R$ 103,9 milhões e composta, principalmente, por créditos de centenas de ações judiciais vencidas pela massa falida contra antigos consorciados, fornecedores e órgãos públicos. Entram aí causas cujo recebimento foi classificado como “possível” ou “provável”, ficando de fora as montas “remotas”, segundo o laudo pericial.

Valor pode cair se ativo não for arrematado num primeiro certame

O leilão será no dia 8 de novembro, às 16 horas, presencialmente na sede da Mega Leilões, localizada em São Paulo; e também pelo site, sendo conduzido pelo leiloeiro Fernando Cerello. Se o ativo não for arrematado agora, o valor pode cair em 50% caso haja uma segunda praça, ou até 80% em terceira praça.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 03/11/2022, às 13h53

