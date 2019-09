Os leilões na internet são um novo foco de golpes. A plataforma Leilão Seguro levantou, em cerca de três meses, 320 sites falsos de leilão online. Diante do aumento de denúncias, as operadoras oficiais se uniram e criaram o selo “Leilão Seguro”, com o objetivo de fortalecer o setor e educar o mercado sobre as melhores práticas para garantir segurança nas transações.