Léo Madeiras lança maquininha própria para financiar pequenos marceneiros

A Leo Madeiras lançou, em parceria com a fintech de meios de pagamento Hash, sua própria maquininha para pequenos marceneiros. Como microempreendedores, eles também padecem da falta de acesso à capital de giro. Além de parcelar as compras, eles podem ter acesso a crédito automático e gerenciar suas operações por meio da Leozinha, como foi batizada. Com faturamento anual médio de R$ 2 bilhões, a Leo Madeiras pretende movimentar aproximadamente R$ 200 milhões em vendas, até o fim do ano.

