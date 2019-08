Leonardo Loyola vai para BB DTVM; Maurício Nogueira assume finanças do BB

O carioca Leonardo Loyola, que até agora ocupava o cargo de diretor de finanças do Banco do Brasil em Brasília, está de malas prontas para voltar à sua terra. No Rio de Janeiro, ele vai assumir a cadeira de diretor executivo da gestora de recursos do banco, a BB DTVM. Em seu lugar, foi promovido o gerente executivo da própria diretoria de finanças, Maurício Nogueira.

Dança das cadeiras. O ex-CEO da Invepar Erik Breyer foi indicado para a diretoria de mercado de capitais e infraestrutura do Banco do Brasil. O executivo chegou à instituição financeira em 1985 e estava de licença do banco desde 2000. Atualmente, é conselheiro independente no Conselho de Administração da AES Tietê. Sua volta ao Banco do Brasil ocorre em meio à saída de Fernando Florêncio Campos, que liderava a diretoria de mercado de capitais da instituição, mas se aposentou.

