O presidente da Markel Seguradora, Leonardo Paixão, acaba de deixar a companhia para abraçar um novo projeto. Ex-presidente do IRB Brasil Re, ele foi escalado, há quase dois anos, para tocar do zero a operação de seguros da norte-americana no País. O grupo, com foco no segmento de agronegócio, também conta com uma resseguradora no Brasil. Procurada, a Markel confirmou a saída de Paixão. O executivo não foi encontrado para falar sobre sua saída.