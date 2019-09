Let’sFun, de streaming, chega ao Brasil e mira 1,5 mi de assinantes

A Let’sFun, nova plataforma de streaming e concorrente do Netflix, estreia no Brasil no próximo dia 20. A meta da novata é ter 1,5 milhão de assinantes até dezembro. Um dos segmentos na mira é o público infantil, na esteira das novas regras de anúncios no YouTube. As mudanças preocupam influenciadores digitais brasileiros, que já cogitam novas empreitadas. A youtuber Paula Stephânia, com audiência junto ao público mirim, por exemplo, fechou contrato com a Let’sFun e estreia na plataforma em outubro.